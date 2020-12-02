基於環保與資源考量「循環經濟」已經是國際趨勢，近年來相關議題在台灣愈來愈受到重視！眾多國際大廠如汽車、民生、消費性電子、建築等產業，逐步訂定回收再利用的永續發展目標與措施；政府為加速產業轉型升級與發揮國內產業優勢利基，亦積極推動循環經濟產業的創新政策，以作為下世代產業成長核心與建構永續的價值網絡。

今年高雄舉行「TASS 2020亞洲永續供應+循環經濟會展」，於12/2-12/4在高雄展覽館登場，金屬中心也有設攤參展，歡迎業界先進踴躍參觀，一同交流在循環經濟時代下的產業新技術、新商機。在經濟部技術處的支持下，12/1金屬中心於經濟部傳統產業創新加值中心舉辦2020高值金屬材料技術商機研討會，會中向業者展示中心在循環鋁材方面製程技術的創新應用，吸引超過118位業界代表到場交流互動。

該研討會內容涵蓋「回收鋁料多孔性成形與製程技術」，建立發泡鋁鑄型技術，研發高值防撞部件（如道路工程防撞車國產自主開發），國內現行道路施工防撞車全數由國外進口，若在防撞桅桿內充填發泡鋁，則可降低撞擊車輛本身的反作用力（能量被吸收），對於提升駕駛者與車內乘客的安全保護，會有相當重大的助益。「潔淨化回收鋁高品級真空壓鑄製程技術」，提高廠內回收鋁料的添加比例，降低材料成本，藉由鋁液潔淨技術（線上鋁液除渣／除氣即時檢測）的提升，投入高品級結構壓鑄鑄件生產，幫助業者擴大接單能量與國際競爭力。

再來是「高效率鋁鈑件溫／熱成形製程技術」，取代既有冷衝多道次成形製程，並解決其無法承製7系列鋁板料之困境，提升整體製程生產效率，減少鋁材二次加工廢料，產出鋁化之高強度結構部件，達到運輸產業輕量化效益。「低耗能鋁材潔淨摩擦攪拌銲接技術」，建立高適應性3D曲面摩擦攪拌銲接技術，改善再生鋁材接合品質，促進循環鋁材再利用，提升國內業者接單能力。

(工商 )