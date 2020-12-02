呂薔2日頂著爆炸頭出席全新EP《你是不是誤會什麼》記者會，她拆牙套後變漂亮，新髮型也大受讚美，她因捲髮難整理，而開始注意留長髮的男生，遇到會多看幾眼，笑說如果有機會認識，「吵架的時候可以互扯」。被問到伍佰、乱彈阿翔是不是她的理想型？她笑答：「我覺得很有魅力！」

她單身一年，曾跟網友出來吃飯聊天，但沒下文，拆了牙套後是否桃花變多？她坦言，「我變得比較有自信，以前害羞，看到男生就會想跑掉那種。」至於上一段戀情分手原因，她表示是個性不合，「我喜歡有自己空間，讓他沒有安全感」。

呂薔今年受疫情影響，取消近十場活動，她拍MV時，會把沒吃完的便當帶回家，「我滿喜歡吃隔夜食物，朋友來家裡，也會說有剩的便當要不要吃。」她也到爸爸在新竹經營的露營區打工，幫忙燒熱水、帶客人，有一次現場高歌，美聲被客人認出，她卻覺得有點尷尬，因為「我在山上都很醜，會穿雨鞋、阿嬤的外套」。

呂薔今天發片媒體餐敘，師妹孫尤安送上自家生產的面膜疊成花籃。（羅永銘攝）

呂薔睽違兩年發行個人全新EP《你是不是誤會什麼》。（羅永銘攝）

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