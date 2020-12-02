釩泰口罩公司總經理李國鈺特別推出一百多萬片、6種不同造型的耶誕節口罩，從3日起到25日舉行義賣，提撥一成營業額捐贈瑪利亞社福基金會。（盧金足攝）

瑪利亞基金會公共事務部主任陳麗娟感謝業者愛心伸出援手。（盧金足攝）

秋冬來臨，防疫上緊發條，口罩需求量再度增大，口罩業者設計耶誕造型口罩，造成市場搶購，台中市釩泰口罩公司設計不同造型的耶誕節口罩，捐出所得的10％給瑪利亞基金會

，院童們2日戴上造型可愛的口罩，也要幫身心障礙青年創業生產快樂襪，籌措更多經費。

瑪利亞基金會愛心家園一年支出3億6000萬，3成5到4成5靠募款，但今年善款受疫情影響縮水三成，特別推出捐款600元送耶誕MAMA快樂襪活動，增加基金會自籌款能力，讓服務弱勢平穩進行，希望能募資500萬，明年有機會幫身障青年設開襪子商店。

隨著耶誕節腳步近，市面上掀起耶誕口罩造型搶購風，獲悉愛心家園善款銳減3成，台中市釩泰口罩公司推出六款聖誕主題的醫療用口罩，3日起舉行銷售助人活動，讓民眾在防疫期間，佩戴口罩也能感受歡樂過節氣氛，並且捐出活動所得10％給瑪利亞基金會，照顧身障孩童。

釩泰口罩公司總經理李國鈺昨日由台中市西區公館里里長謝錫宏陪同到瑪利亞愛心家園，看到身障孩子的繪畫創作大為感動，表示會考量是否能進一步合作，將身障孩子的畫作，設計在口罩上面做為圖案，以聯名款推出有瑪利亞基金會身障青年畫作的口罩，讓更多人到身障兒的才華。

李國鈺帶著口罩團隊投入公益活動，今年因疫情衝擊，很多行業受影響，口罩業訂單反而增多，特別推出一百多萬片、6種不同造型的耶誕節口罩，從3日起到25日愛心銷售活動，提撥一成營業額捐贈瑪利亞社福基金會，也號召更多企業一起做公益助弱勢。

瑪利亞基金會公共事務部主任陳麗娟感謝業者愛心伸出援手，全球疫情嚴峻，口罩用量大，釩泰口罩公司大手筆捐出所得的一成，大力挹注該基金會度過難關，繽紛多彩的耶誕節主題口罩，身障孩子愛不釋手，提高戴口罩的意願。

(中時 )