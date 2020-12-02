美國總統川普在大選後進入神隱模式，不斷透過法律訴訟，試圖翻轉大選，結果連連失利，但各界仍相當關注他在卸任前會有什麼舉動。對此，前陸委會副主委張顯耀則直言，現在川普唯一能玩的，就是在國際政治上出一個重大絕招，那就是「訪台」。

張顯耀接受港媒《中評社》訪問時提到，川普已無法逆轉大選局勢了，現在唯一能玩的重大絕招，就是在卸任前訪台，此舉除了能夠讓他的競爭對手大陸氣跳腳，又能吸引全球焦點，衝擊國際情勢；他更稱，若是川普這樣做，就能形塑自已是唯一能對抗大陸的美國領袖，接手的拜登政府在處理美中關係上就很容易進退失據。

至於，川普訪台的後果，張顯耀則說，這已非川普的責任，因為所有政治利益、媒體光環全被他收割走了，讓他保留2024再起的資格，剩下的爛攤子就丟給拜登跟總統蔡英文處理。談到兩岸關係的部分，他則直言，台灣在面對這項議題時，民進黨蔡政府根本無法拒絕。

張顯耀表示，「川普卸任前訪台是可能、且機率極高的事情！」另外，由於共機近期頻擾台、加上台美雙邊關係日益提升，兩岸關係陷入震盪，日本媒體也再度爆料，美國總統川普很可能在卸任前「突襲式訪問台灣」。

(中時新聞網)