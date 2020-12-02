【政新鮮】蘇貞昌「講白賊」？藍委要告 羅友志：偷雞不著蝕把米

針對行政院長蘇貞昌被信功肉品發表聲明打臉一事，國民黨團今（2日）召開記者會將舉發蘇貞昌在立法院公然散播假消息，要求他公開道歉，依法接受調查。對此，資深媒體人羅友志接受《中時新聞網》訪談表示，民進黨為護航萊豬政策真的是「偷雞不著蝕把米」，而且是多次的偷雞、多次的不著，再多次蝕把米不成，認為蘇貞昌、蔡政府應該會因此付出慘痛的代價。

「連丁怡銘他都可以保成這樣，你覺得蘇貞昌有在怕嗎？」羅友志指出，若要告蘇貞昌違反社維法，他是律師性格，根本就不怕上法院，更表示現在法院、檢察官、警察都是他的人，國民黨根本就拿他沒辦法。不過，羅也就此一事件提醒總統蔡英文，如果要抑止執政滿意度繼續下探，可能要設停損點趕快把蘇貞昌換掉，否則等到「討厭民進黨」復辟的時候，後悔都來不及了。

行政院長蘇貞昌。（資料照,范揚光攝）

「我們現在大家都在擔心誰是下一個，下一個會遭殃被他點名拖下水的是誰？」，羅友志也感嘆，民進黨政府無視民意強硬開放萊豬進口，還無所不用其極的亂講話，把台灣企業商譽搞得烏煙瘴氣，破壞了政府與企業之間的信任，如果彼此缺少這樣的信任基礎，恐怕會影響到台灣未來整體經濟的發展。

(中時新聞網)