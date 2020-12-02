2022年地方選舉即將到來，各政黨也紛紛開始展開布局，而究竟最後哪些人會出馬角逐地方首長大位，也引起各界關注。對此，資深媒體人黃創夏以前高雄市長韓國瑜的遭遇為例，並提出所謂的「韓國瑜紅線」指出，2022年沒有「坐好、坐滿」民選公職要是落跑，那就麻煩了。

對於2022年地方選舉已呈現暗流湧動的趨勢，黃創夏今(2日)在臉書上表示，「韓國瑜紅線」：坐好丶坐滿，2022凡是「吃碗內丶看碗外」民選公職，只要提前落跑，都麻煩了。

同時，黃創夏也在另一篇貼文中提到，國民黨2018年時奪下的縣市長席次大多是第1任，反觀民進黨大部分的縣市首長任期將滿，還遭遇「韓國瑜紅線」的限制，因此民進黨在2022年選舉在結構上有著先天不利。

黃創夏更奉勸蘇內閣，應該戒慎恐懼，不要再仗著「亡國感」張牙舞爪，這樣只會徒增選民的厭惡。

網友們也留言回應，「立委可以落跑的意思」、「那隱形的翅膀要怎麼選台北市長？柯屁會鳥你嗎？」、「時空背景不同這句台詞很好用的」、「直接釘死一堆人」。

「韓國瑜紅線」：坐好丶坐滿⋯⋯ 2022凡是「吃碗內丶看碗外」民選公職，只要提前落跑，都麻煩了⋯⋯🤔 由黃創夏發佈於 2020年12月1日 星期二

(中時新聞網)