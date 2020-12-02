1994在台東關山犯下殺人案的75歲陳男，被判處無期徒刑定讞後，關在監獄長達12年，期間應表現良好獲得假釋，但4年前因酒駕被撤銷假釋關回牢籠，在彰化監獄服刑的洪男，向花蓮高分院聲明異議，因公共危險案微罪，遭撤假釋後再服長期殘刑，已違反憲法第23條比例原則之虞，於今年8月7日提出釋憲，彰化地檢署今收到裁定書，以最速件將釋票送達彰化監獄，洪男下午已順利出獄。

洪男26年前與友人在台東縣關山鎮，以石頭砸死當地一名老榮民，遭判無期徒刑、褫奪公權終身，2007年4月獲得假釋，保護管束至2017年4月17日期滿，期間他2度酒駕，遭移送法辦，分別是2013年10與友人喝酒遭警方攔查，及2015年5月酒駕車禍，造成1人輕傷。

洪男2013年酒駕騎車遭警方攔查，酒測值達0.25毫克，當時觀護人證稱，洪男出獄後先後擔仔麵店打工，清潔人員、粗工、製冰廠等，後來到彰化某宗親廟宇擔任管理員，認為洪男生活踏實，工作穩定，唯獨愛好喝酒，當時法官考量洪男回歸社會狀況，且當時年齡已高達68歲，若被撤銷假釋將付出無期徒刑代價，很難在重獲自由，因此諭知捐款6萬換取免刑。

但2015年洪男又2度酒駕，還造成1人輕傷，當時遭法官判刑3個月，雖已繳交3個月有期徒刑罰金，但仍須服完殘刑25年，洪男向台東地方法院聲請異議，經高等法院花蓮分院審理後，認違反憲法第23調比例原則，今年8月7日提出釋憲，並裁定停止訴訟。

大法官認為，《刑法》第78條第1項「假釋中因故意更犯罪，受有期徒刑以上刑之宣告者，於判決確定後六月以內，撤銷其假釋」，未考慮是否符合比例原則，與其犯案嚴重性違憲；彰化監獄表示，洪男得知釋憲後，相當高興，今天下午收到彰檢的釋票後，也已立即釋放洪男。

(中時 )