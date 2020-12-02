台中市警察局霧峰分局，2日舉行頒贈退休人員紀念品儀式，由霧峰分局長陳家銘（右）代表頒贈退休紀念品。圖為四德派出所巡佐李應政，接受分局長頒贈，台中市警察局退休紀念品。（霧峰分局提供／黃國峰台中傳真）

台中市政府警察局霧峰分局，最近有8名資歷超過30年的員警退休，霧峰分局2日上午，利用周報時間舉行頒贈退休人員紀念品儀式，每人獲贈中市警局紀念品及霧峰分局特別打造的立體櫥櫃「功績永懷」留念，霧峰分局長陳家銘肯定每位退休同仁認真付出，將一生時間奉獻警界，退休員警們也都離情依依，難與忘懷，當警察的甘苦。

霧峰分局最近有8名員警退休，各個都有30年以上資歷，且打擊消滅犯罪，個個績效良好，他們是：吉峰派出所副所長吳進曆、偵查隊巡佐劉登學、霧峰派出所巡佐陳弘岳、四德派出所巡佐李應政、交通組警務佐陳國忠、大里分駐所警員吳岳哲、仁化派出所警員簡炳坤及台中市政府警察局交通警察大隊派駐分局交通分隊警員曾朝祿等8人。

霧峰分局長陳家銘代表台中市警察局長楊源明頒贈紀念品外，另特別致贈退休同仁立體櫥櫃「功績永懷」做為留念，祝福每位退休同仁身體健康，生活平安順利。他肯定每位退休同仁認真付出，將一生時間奉獻警界，對他們的退休非常不捨，表示分局大門永遠為他們而開。

典禮和樂又離情依依，退休人員與長官同仁相互祝福並合照，留下一張張動人的相片，場面溫馨感人，為其警職生涯畫下完美句點，會後與會同仁同祝他們退休後生活幸福、平安及喜樂。

(中時 )