台灣防疫有成，2020年經濟GDP達2.54％，不僅再衝四小龍之冠，更是全球極少數經濟體維持正成長，台灣金融研訓院董事長吳中書指出，2020年台灣經濟表現相對亮麗，歐美地區自3月間疫情快速惡化，各國祭出寬鬆貨幣政策以維繫住經濟動能，大多數國家仍然發生經濟負成長，及至第三季衰退漸漸緩和或回到正成長，目前這個好轉的趨勢能否在2021年繼續走下去？他認為有四點需要觀察。

工商時報《2021 投資趨勢論壇》2日上午進行趨勢論壇，由台灣金融研訓院董事長吳中書擔任主持人，邀請元大寶華綜合經濟研究院董事長梁國源，台灣經濟研究院院長張建一，渣打銀行東北亞資深經濟學家符銘財，瑞銀財富管理台灣區諮詢及銷售主管柯仕偉與談，帶領大眾共同探討未來金融發展趨勢。

吳中書指出，第一，觀察疫情的變動形態：目前世界許多地方重複發生疫情，明年第二季之後是否放緩？或是演變成像流感一樣，每年不時一再造訪人們？第二，美國在今年疫情期間祭出的寬鬆貨幣政策，大舉印鈔美元，近幾個月來美國貨幣供給M1成長率超過40％，如此驚人的爆增量，肯定會有後遺症，市場需要特別關注。

第三點，吳中書表示，全球央行在今年釋出龐大資金，使得資金供給面、消費面均會衍生成為系統性新象，不確定性大增，容易帶給市場動盪；第四，各國政府為因應今年疫情進行財政擴張，帶來政府債務高升，這對不同國家會有不同的後果，在日本不會構成問題，在阿根廷、歐豬五國等財政脆弱的國家，是否在接下來的2年再有不好的現象出現，牽連擴大為世界經濟的嚴重傷害，大家都要謹慎觀察。

(工商 )