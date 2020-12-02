根據內政部最新人口統計，2020年10月底為止，台灣總人口的自然增加（出生減死亡）數為「負」，歷年來首度出現人口負成長。面臨少子化危機，創造彈性且友善的職場環境，幫助員工兼顧工作與生活平衡，是企業責無旁貸的社會責任。為打造最佳雇主品牌，廣納優秀人才，英國保誠人壽持續優化員工福利，於2021年1月1日起，有薪產假將由法定8周（56天），增加至12周（84天），陪產假也由5天翻倍至10天，提升員工幸福感，打造幸福企業。同時，向來重視多元與包容文化（Diversity and Inclusion，又稱D＆I）的英國保誠人壽，亦針對多元家庭組成型態，新增10天有薪「領養假」，希望員工以及摯愛的家人都能一起好幸福。

越來越多的新世代青年在求職時，除了薪資和福利待遇外，更重視企業的雇主品牌。英國保誠人壽關注永續人才培育，並積極思考提升員工福利，自2020年起，率先推出每月1天、一年12天志工假，鼓勵員工投入公益活動。2021年，為幫助員工達到工作與生活上的平衡，強化產業競爭力，更進一步加碼員工福利，除了上述產假、陪產假、領養假之外，特別推出員工生日ME Time及重要節日提早下班（Early Home）的措施，讓員工在各大重要節日如跨年、農曆春節、端午節以及中秋節等，能有更多的時間陪伴家人、歡慶佳節，而員工生日當月特別推出的壽星半天ME Time措施，更讓員工得以善加利用，不論是和家人朋友小聚，或是放鬆犒賞自己，都是希望讓員工在忙碌的工作之餘也能兼顧生活，展現英國保誠人壽正向、創新以及彈性的組織文化。

英國保誠人壽以良好的品牌形象深耕台灣多年，從求才、留才到育才等多元面向提升雇主品牌的核心價值，以幫助人們成就想望為企業宗旨，矢志成為以行動力，持續創新及成長，成為創造客戶、員工、企業及社會共贏的保險領導品牌。

(工商 )