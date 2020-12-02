新冠疫情帶動居家辦公潮、北美傢具需求升溫，加上中美貿易戰導致傢具供應鏈轉移，享有關稅優惠的馬來西亞傢具出口已擺脫先前疫情需求遞延的影響，出口至美國的傢具出口總額可望大幅增加。來台掛牌的特昇-KY（6616）第三季業績恢復迅速，第四季訂單滿載。

特昇-KY指出，市場需求與訂單明顯回穩，且十月合併營收1.58億元年增22.99％；累計1-10月合併營收9.91億元年減13.4％；在美國房市及消費市場回溫，傢具產業重燃活力，特昇-KY第四季訂單滿載，11月營收可望維持在高檔，全年業績有望恢復去年水平。

展望2021年，除了寢室傢具，目前客戶需求持續增加訂單能見度已到第二季，廚房櫥櫃的製造業務因中國被課以反傾銷稅及越南近期亦列入貿易調查，客戶需求急迫已加速產品認證，可望成為另一主力營收貢獻，加上拆裝式（DIY）傢具，因更有利於電商型態銷售生產也將正式展開，有望能為公司帶來強勁的營收動力。

目前世界各國商貿皆迎來了年終旺季，但因為全球海運貨櫃面臨供需失衡的情勢，加之全球新冠疫情反覆升溫導致各大港口清關乏力、異常擁堵，近期缺櫃及運費上漲問題目前是全球貿易所共同面對的一大難題。特昇-KY表示，公司主要客戶交易條件為FOB，運費變化並無影響，但也無可避免的面臨貨櫃供給不足的壓力，造成先前9月出貨遞延至10月情況，但公司已積極與客戶以及配合的船務公司溝通協調，務必爭取足夠的貨櫃以能如期發貨。

(工商 )