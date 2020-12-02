行政院長蘇貞昌點名屏東豬農「信功」很支持開放美豬政策，隨即遭業者聲明打臉；不少網友紛紛提醒，恐怕要被政府查水表囉，沒想到2日下午，屏東縣政府消防局隨即進入信功廠區進行消防安檢。粉專酸說，得罪了方丈還想逃？

臉書粉專「韓黑父母不崩潰」在臉書貼文表示，得罪了方丈還想逃？信功打臉蘇貞昌馬上被查水表？屏東消防局登門關切。屏縣府對此回應表示，信功公司是縣內列管甲類場所，依規定2年必須消防檢查一次，上次安檢是2018年，今年勢必要再安檢一次；但外界質疑時機點也太過巧合。

網友酸說，「方丈好小氣哦。」、「得罪輸方丈，跑不掉了。」、「面前手前手，背後下毒手。政治不正確，就水電、消防、工管、公安、食衛、財稅全部抄一輪。得罪了方丈，想跑？」、「國税局，環保局，水利局…接著來。」

也有網友認為，「很誇張捏，這真的是台灣嗎？」、「民進黨請放過生意人，他們很辛苦為生活打拚。」、「國稅局、環保局、水利局…接著來。」「喔喔！馬上就查水表？毫不掩飾。」、「國民黨的立委民代要硬起來做人民的後盾啦，別軟趴趴的。」

#得罪了方丈還想逃？ 信功打臉蘇貞昌馬上被查水表？屏東消防局登門關切 據國民黨了解，信功發聲明打臉蘇貞昌之後，消防單位今天上午就曾登門關切，黨部並進一步掌握，消防單位傍晚還會有第二波動作。 #果然只有綠共能超越阿共 #信功 #蘇貞昌 #屏東 #查水表 #行政院 #萊豬 #國民黨 由韓黑父母不崩潰發佈於 2020年12月2日 星期三

(中時新聞網)