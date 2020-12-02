延平中學也成為全台第一所，與英國A-Level的高中簽訂合作備忘錄的學校。（北市延平中學提供／游念育台北傳真）

因應世界變遷，培養具全球競爭力的國際型人才，是當今學校教育的重要目標，北市私立延平中學2日，透過視訊的方式與英國牛津國際學院簽訂雙聯學位MOU，導入英國高中的課程。延平中學校內課程設計，更著重全球議題融入，將國際議題納入108課綱，拓展學生的學習面向，同時也考慮到學生多元的升學需求，

延平中學校長張漢鏞表示，近年來，延平除了陸續與國內頂尖大學合作，導入大學先修課程，更積極尋求國外大學的合作機會，目前與日本早稻田大學、英國雪菲爾大學、荷蘭阿姆斯特丹大學和澳洲雪梨大學等校都有合作，學生可經由校內推薦進入全球百大名校，並有機會獲得獎學金。

張漢鏞指出，延平中學也成為全台第一所，與英國A-Level的高中簽訂合作備忘錄的學校，未來只要符合資格，獲得學校推薦的學生，就能完成18個月的密集課程，取得英國高中的畢業證書。

張漢鏞說，未來學生在取得畢業證書後，還能申請進入包括牛津、劍橋等英國G5超級菁英大學就讀，為延平的孩子，打開通向世界的大門。

(中時 )