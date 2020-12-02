行政院長蘇貞昌遭信功「打臉」說，屏東縣政府1999立刻接到民眾檢舉，指稱信功公司消防疏失與勞動問題，2日下午，消防局立刻到場消防安檢，讓外界聯想「根本是在查水表」，屏縣府晚間立刻召開記者會強調，「不要把正常的消防安全檢查做政治操作，辛苦的消防人員不服務政治」。

屏縣府發言人鄞鳳蘭表示，信功公司是列管的非甲類以外的工作場所，依規定2年內必須辦理消防安全檢查1次，上一次檢查日期是2018年11月20號，已經滿2年，本來就應該進行例行檢查。

且信功委託的消防設備公司於11月27日主動提出例行檢修申報，消防局同仁發現有缺失，依規定必須前往現場檢查。

巧合的是，早上9時45分，縣府1999接獲民眾檢舉，針對信功的消防安檢、勞動條件表示有不合規定之處，消防局因此通知信功委託的消防設備公司，對方表示，今天下午有空，才約定前往做例行的消防安檢。

鄞鳳蘭強調，屏東縣政府的公務人員依法、有效率的處理行政業務，請不要把政治的髒水潑到無辜的公務人員身上。

(中時 )