高雄道德院最近十年來全台濟貧金額高達七億多元，行善功德屢屢感應上蒼，消災祈福非常靈驗，2日舉辦「慶成皇恩謝土福醮」，及五天「五朝祈安清醮」大法會。

高雄道德院三清太乙大宗師翁太明住持致力弘揚正統道教，精通道教各門派精髓，常為大地眾生祈福消災。

高雄道德院國內濟貧，10年捐7億 。（柯宗緯翻攝）

高雄道德院三清太乙大宗師翁太明住持致力弘揚正統道教。（柯宗緯翻攝）

高雄道德院聯合全國五十家善心道廟、企業團體及善心大德，從民國一百年起，巡迴全台二十二縣市，每年展開多次濟貧活動，至今全部花費超過七億多元，善行感動天地，高雄道德院三清太乙大宗師翁太明住持每次率眾祈求消弭天災地變劫難，都非常靈驗。

高雄道德院也曾遠道前往日本、菲律賓賑災，十年來在國內濟貧就累計超過一百零六萬戶，金額逾七億多元。

高雄道德院三清太乙大宗師翁太明住持，帶領下一百零五年以七千五百四十九萬多元用於公益慈善活動，是全高雄市一百二十二家績優宗教團體第一名，一百零六年慈善公益為五千四百多萬元是全高雄市第二名，一百零八年投入七千多萬元是高雄市第三名，今年十一月十九日高雄市政府公開表揚。

高雄道德院三清太乙大宗師翁太明住持說，從民國一百年開始奉太上道祖、三清道祖發爐聖示，募集眾人捐款濟貧愛心物資是化劫禳災唯一方法。

高雄道德院二十二年前在三清太乙大宗師翁太明住持領導下，每年與國立高雄師範大學舉辦「宗教與心靈改革研討會，創國內道教宮廟之先驅；接著再與正修科技大學、輔仁大學、義守大學等舉辦道教學術研討會，每年都有許多研究道教論文出爐，對提升台灣道教教育及培養道教人才功不可沒。

高雄道德院三清太乙大宗師翁太明住持在二十二年前主動與國立高雄師範大學接洽，每年舉辦「宗教與心靈改革研討會」，希望以更多學者專家提出各種宗教與心靈改革論文，能改善社會氣息增加更多祥和氣氛，同時培養更多道教人才，每年都吸引許多民眾報名參加。

(中時 )