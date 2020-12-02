2020 COSMO時尚盛典今(2日)晚在北京盛大舉行，包括楊冪、劉詩詩、李宇春等眾星齊聚一堂，不過今年紅毯事故似乎太別多，其中以網劇《致我們暖暖的小時光》受到關注的26歲女星邢菲，就因假髮片當眾掉下，尷尬場面引發熱議。

邢菲今日難得性感現身，以一襲「中門大開露2球」的火辣黑色禮服走紅毯，只見她在紅毯不斷撥弄著一頭長髮，此時悲劇來了，她突然一個彎腰想抓住什麼東西又沒抓住，忍不住瞪大雙眼乾笑看著大批媒體，默默拾起地上的假髮片，場面超尷尬。

邢菲發現假髮片掉落，表情超真實。(取自微博)

邢菲假髮片當眾掉落的這一幕，也在陸網引發轟動，還被封為是「大型社死(社會性死亡)現場」，陸網友紛紛留言「實際行動告訴我們，戴髮片千萬別撩頭髮」、「她的表情瞬間失控」、「髮型師扣獎金」、「她表情好真實」。

宋妍霏美甲片掉了。(取自微博)

其實今年COSMO時尚盛典紅毯事故似乎特別多，不只邢菲假髮片掉落，《穿越火線》女星宋妍霏美甲片也當眾脫落，讓她忍不住轉頭去找，張紫寧更在紅毯走過頭，發現後又默默地倒退嚕。

(中時新聞網)