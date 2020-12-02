「亞洲舞王」羅志祥遭爆在住家屋頂平台，涉嫌擅自增設游泳池，北市建管處1日查證屋主檢具資料，發現確實與使用執照竣工圖説不符，現況尚未使用，依違章建築予以查報處分，並要求屋主限期30天內自行拆除，否則即依規定執行強制拆除，且收取拆除費用。台北市長柯文哲2日表示，現在誰來講都沒用。

柯說，以前市府對違建常睜一隻眼、閉一隻眼，但現在誰來講都沒用，過去每年都是增加得比拆得多，今年是史上第一次違建有減少。

柯表示，對於違建，常有議員來關說，但他比較強硬，要大家照規則來，若不同意就送爭議協調委員會，且會議記錄都要公開。

柯說，曾看到大同區有違建花了好幾千萬蓋，但若屋主知道違建一定會被拆的話，怎還敢去蓋，所以代表屋主大概知道不會被拆，因此他要大家誠實面對，台灣從來不是法治國家，那他就要表達「誰來講都沒用」的立場，跟對「和碩」違建的態度一樣。

(中時 )