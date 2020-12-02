促轉會主委楊翠上午接受電台專訪，針對民進黨前主席施明德砲轟促轉會把台灣烈士視為罪犯；她澄清，促轉會只是還原歷史真相；施明德今繼續在臉書表示，說謊的是楊翠。「是因為無知或者邪惡，我不知道」。

他認為，促轉會的真正任務應該是，讓白色恐怖時代裡，每個人真正扮演的角色，得到他應有的評價，如果促轉會的政治手法是盡挑些簡單的來做和拖過這些難處理的人，那真是太邪惡了。如果上一個時代的邪惡是專制暴政，那麼這一個時代的邪惡就是不真的轉型也不真的恢復正義，一切都是假動作。

施明德今臉書指出，作為泰源革命事件的當事人，民進黨2000年執政後，20年來無論掌權者是誰，都不斷地提醒政府，要求政府能夠向為台灣英勇犧牲自己的泰源五烈士致敬的當事人，施先生沒有也不可能誤會。

他說，1970年泰源監獄革命事件，是由一群追求台灣獨立立場的政治犯起義。事件在第一階段即告失敗，五位在外役監服役的起義者，被逮捕之後，在國民黨當局嚴酷的刑求之下，他們仍緊閉嘴巴勇敢地自己承擔一切，沒有牽連任何同志。

他指出，今天楊翠女士在台北之音廣播電台的發言是公然說謊。理由如果是無知，就是她身為促轉會的主任委員卻無能理解，促轉會發給這五個人的那一張沒有任何意義的平反證書，是給這五個人第一次成為政治犯的第一案，並不是針對這五位因為泰源監獄革命事件而被判處死刑的案件。

他說，如果說楊翠女士不是無知，那麼便是邪惡。只有邪惡的人才會在知情的狀況底下，刻意的說謊來誣蔑別人，這種習性與白色恐怖特務的習性沒有差別。

他說，在國民黨長期的白色恐怖統治之後，民進黨執政的意義難道只是在讓台灣發大財？過著幸福快樂的日子而已？促進轉型正義委員會難道只是為了讓倖存的政治犯發發牢騷，讓曾經被監控而沒有受難的政客觀賞特務寫的日記，想像一下恐怖的情節為自己抱屈一下。對於真正敢於在恐怖的時代用生命反抗國民黨而被槍決的人，正義在哪裡？

他指出，因為泰源革命事件被國民黨槍決的這五位烈士，歷經戒嚴時期不當審判補償基金會和促進轉型正義委員會到今天，他們仍然是國家的叛亂罪犯，而不是奠定國家最高道德基礎的烈士——台灣的烈士。不當審判賠賞委員會拒絕賠償，促轉會迄今還在惡意說謊；明知道白色恐怖時代有泰源革命事件，有革命事件就有革命烈士，不知敬拜烈士，是沒有文化素養而且禽獸不如的行為。

他說，截至目前為止，所觀察到促轉會的作為，跟當年經常在指控監察院的作為是一模一樣的，也就是打蚊子不打老虎。如果當年監視范雲這樣的學運份子的檔案像一座小山；那麼許信良、林義雄、張俊宏、施明德的特務跟監日記呢？

他說，為什麼迄今僅邀請陳菊院長看檔案，卻不准施明德、林義雄等美麗島時代的領導人看自己的檔案？只因陳菊是當權者，促轉會才拍馬屁！這是從事轉型正義應有的態度？

他指出，促轉會所做所為代表國家對歷史以及對正義的看法，怎可如此輕佻地針對烈士發言，又如此輕薄的面對國家受難的歷史。受難者中，有無辜者也有烈士，區分他們叫做歷史真相，把他們混為一談，叫做是非不分，叫做不義。促轉會真不懂，還是裝傻？

(中時 )