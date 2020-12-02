中央公園將於12月6日開幕，市議員楊正中2日在市政總質詢說，中央公園未演先轟動每天人滿為患，民眾將車子停在人行道上；入夜後地廣人稀，警方應設駐點站及緊急按鈕，避免讓宵小有機可乘。市長盧秀燕說，中央公園歷經3任市長已10多年，目前已盤點將加強燈光亮度、交通及安全等設備。

楊正中表示，中央公園將在本週日開幕，他一個月前就要求建設局要全面盤點，要加強種植花木，「紅花綠葉配」現在已是非常漂亮，還有抹茶湖已為打卡景點，人滿為患。距開幕只有幾天，他發現所有車輛停到人行道上去，交通局要趕快解決交通問題。

楊正中指出，中央公園廣達67公頃，未來會有治安上的問題，尤其在晚上很容易犯案，要求加強燈光，並且設有員警駐點；還要設求救鈴及緊急鈴，讓民眾可按鈴或發出大聲響逃走。

建設局表示，在停車部分，經電洽交通局停車管理處，中央公園週邊停車規劃；目前中央公園日夜間巡查保全共計11人，採定點定時巡查，公園內智慧桿件下方均設緊求救鈕，廁間也設有緊急求救鈴，以4G無線通訊方式即時通知保全第一時間前往處理，確保遊客安全。

(中時 )