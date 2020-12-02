印尼移工擬在明年啟動「零付費」，引發雇主不滿，要求勞動部應加速洽談新的移工來源國，對此，勞動部部長許銘春昨天指出，已與有意願成為我移工來源國的國家洽談，預計明年簽定ＭＯＵ（備忘錄），最快２０２２年就能引進該國移工，「但容我保留一下國家」；學者推測，如果要取代現有的看護工，應是緬甸、柬埔寨、寮國等可能性較高，尤其是緬甸。

印尼在今年７月宣布印尼移工擬從明年起實施「零付費」，包括來回機票、簽證費、住宿費等都將由我雇主負擔，上看７萬至１０萬元，引發雇主不滿；而近日接連傳出印尼入境我國移工確診，中央流行疫情指揮中心也宣布從４月起，暫緩印尼移工入境２周，引發雇主不安。

其中關鍵在於我國對印尼移工依賴度甚高，據統計，截至今年１０月為止，我國家庭看護工達23萬7728人，其中來自印尼就有19萬1365人、占比逾８成。

政治大學勞工研究所教授成之約分析，目前就新南向國家中，若要取代社福移工，那應以華僑較多、聽得懂中文的國家為主，如緬甸、柬埔寨、寮國等國，其中又以緬甸可能性較大，我國先前也曾與緬甸洽談，但碰到領導者換人，且較偏向中國，但近年緬甸領導人也換人、情勢趨於穩定，或許也可以重新洽談；至於如果要取代產工的話，那評估應是斯里蘭卡可能性較高。

(中時 )