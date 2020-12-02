SWAG在網站上貼出「男優徵選」的消息，不料卻被爆料是無酬工作，立刻引起熱議。(摘自SWAG)

成人交友平台SWAG日前在網站上釋出「男優徵選」消息，讓許多男性網友眼光一亮。不過眼尖鄉民發現，此次徵選活動不但是「無酬勞性質活動」，還要簽定肖像權同意書「無償」供SWAG推廣使用。讓許多網友氣得大罵：說好的男女平等？

SWAG是由知名藝人黃立成所創辦的18禁成人交友社群平台，用戶可透過購買APP內鑽石觀看直播主大尺度照片、影片。近日有網友發現SWAG在網站上貼出「男優徵選」的消息，不料卻被爆料是無酬工作，立刻引起熱議。

根據男優招募活動辦法指出，「本徵選為無酬勞性質活動，報名者若收到正式錄用通知後，需提供近一個月的健康報告，並簽定肖像權授權同意書無償供 SWAG 推廣使用。」

消息一出，鄉民就將此活活動轉到PTT上問說「鄉民整天愛打嘴砲，機會來的時候敢衝嗎？」沒想到卻引來許多網友砲轟無酬制度，指出不但要自費篩檢，還要無償提供肖像權，完全是各種意義上的壓榨。

網友表示，「肖像權.....吃人夠夠阿....」、「還要自費體檢，笑死」、「無酬還想拿肖像權」、「免費露臉，台男可悲」、「無酬是怎樣，當嫖客喔？」、「男女平權勒？這違法性別工作平等法囉」、「說好的男女平等？」對此，網友認為，還不如直接說是感謝祭算了，這樣無酬的話粉絲也會很踴躍。不過，也有內行指出「炒話題啦，早就內定了」。

(中時新聞網)