這起誇張的性侵案發生在巴西，一名婦女疑似心情不好，在外面喝酒喝到爛醉，之後睡倒在路邊，沒多久一名男子經過，看見醉倒在彩券行門口的婦女，竟直接脫褲子性侵，過程大約59秒，男子迅速完事離開，沒想到過程全被監視器拍下。

佩雷拉性侵59秒後離開(圖片取自G1新聞)

這名64歲的男子佩雷拉（José Ribamar Pereira），因為工作關係，住在帕拉州的一間彩券行附近的旅館，而這名婦女似乎因為產後憂鬱症，一個人喝悶酒喝到意識不清醒，最後倒在彩券行門口，這時佩雷拉經過，觀察一陣子後起了邪念。

根據監視器影片，佩雷拉東張西望四處查看，確認附近沒有人經過，隨即脫下褲子，直接在彩券行門口性侵喝醉的婦女，佩雷拉只花不到1分鐘的時間，快速完事並穿上褲子離開現場。

佩雷拉以為自己夠謹慎，想不到行為已經被監視器錄下，由於證據確鑿，警方當天就逮捕佩雷拉，收押進阿爾塔米拉監獄，新聞曝光後，佩雷拉行為引起眾怒，居民要求嚴懲嫌犯，以免再有人受害。至於遭性侵的婦女，已交給社工局照護，陸續接受社工人員輔導協助。

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(中時新聞網)