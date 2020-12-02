文化部2日發函通知《等爸爸回家》一書因未向文化部申請許可即在台發行，即刻起不得發行，此舉表面上是取締違法，但卻引起業界各種聲浪質疑此法的適用性。

台北市出版公會理事長，時報出版董事長趙政岷表示，若內容不宜確實有必要下架，但就另一方面而言，他提出包括《這世界很煩，但你要很可愛》、《如果歷史是一群喵》系列，皆為簡轉繁出版，且在台堪稱年度暢銷書，「這些暢銷書有哪本是有先申請嗎？」認為業界對於簡體書進口送審都很熟悉，但對於大陸授權出版的繁體書要申請送審則知情者少。

淡江大學中文系助理教授楊宗翰則指出「不符產業現況」是此法最大問題，首先是將出版品、電影、錄影節目、廣播電視節目綁在一起，但「電影一年能進台灣幾片？出版品完全不是這回事」要送審曠日費時，和追求時效的產業現況脫勾，是業者避而不送審的一大原因。

其次，楊宗翰指出規定業者「應於發行前，檢具相關文件及簡體字樣書，主動向文化部提出申請許可」然而他提問：「業者在未簽約前怎麼可能提供樣書，簽約付了授權費後審核不過又如何是好？」

文化部這項規定行之有年，業界多認為也是時候針對現況進行調整，趙政岷認為若是有違善良風俗的出版品確實可下架，但仍呼籲政府應尊重出版、言論自由的主流民意。楊宗翰則舉例，連1975年逝世的豐子愷作品，都曾因畫中出現中共國旗而被禁止發行，「那巴金、老舍、郭沫若這些生活在對岸政權的作者，所有談及對岸政權作品都不能發行？標準何在？」

業界多期待讓讀者決定出版品是否應存於市場，而非只是以不符時宜的體制與法規「加強宣導，強化稽核」！

(旺報 )