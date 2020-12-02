「在松山高中時期黃萬隆教練給我的影響很深，到現在還是會照著他當初交給我們的精神，來面對大學生涯的挑戰。」台灣科技大學大四前鋒章賀這麼說，場上鬥志十足、場下也努力在學業有所收穫的他，這麼說著每件事都想做好的心情。

過去三季台科大都在一級以第11名的成績勉強保級，本季前三場比賽打完，在昨天73比64氣走台灣師大後，以2勝成績站上B組前段班，已經和球隊奮戰第4年的章賀昨天賽後說：「今年大家向心力更好，那種凝聚力更強，昨天輸球後開會開了2小時，針對今天對手台師大討論策略，這是我在台科大4年來，第一次預賽前面幾場就搶到2勝。」章賀此役進帳14分、9籃板，同樣大四的吳念哲15分、3抄截。

畢業自HBL名校松山高中的章賀，坦言受「鐵血教頭」黃萬隆影響很深，不管練球、比賽跟課業都保持非常認真的精神並努力不懈，「我在松山也當過隊長，當時累積的經驗和習慣也會用在台科這裡，雖然現在隊長顏聞佐，但我也像個副隊長一樣會開口提醒大家，告訴大家我們平常都花這麼多時間準備了，場上當然也要努力展現出來。」

由於台科大和台灣大學距離很近，不少台大學長也相當挺台科大男籃，大學唸資管系的章賀透露，透過學長介紹，現在在投信公司實習，「每周二、三、五我會去上班，就是早上6點半到8點籃球隊晨操結束後就成為上班族，下班後在練球、唸書，畢竟大四了，要開始為未來規劃，繼續打球或是轉換金融業都是選項，只要做好時間管理，我是都能夠兼顧的。」

(中時 )