今年房市旺，房地產「代銷天王」海悅國際（2348）也大豐收。累計前三季稅後淨利8.44億元，EPS9.35元。法人估計；依第四季海悅在手新案來說，全年挑戰大賺1個股本沒問題。

海悅國際2日應邀舉辦法說會，透露目前海悅國際全台「遍地開花」推案，在手至少逾1,000億元。包括：雙北市推案16案、總銷達455億元，平均銷售率達79％；桃園6案、總銷308.9億元，平均銷售率64％；中南部有10案、總銷286.6億元，平均銷售率63％。

海悅國際表示，接下來海悅國際計畫持續推出的新案，頗具爆發力。包括雙北市有14案，總銷720億元，其他都會還有10案，總銷300多億元。

展望未來，攜手建商合建綜效，今年持續與理念契合的建商合建，加碼布局中南部不動產市場。

海悅國際表示，今年房市穩步回溫，海悅毛利率也攀升至62％，不過營業費用也相對增加，累計前三季稅後淨利8.7億元，EPS9.35元，直逼1個股本，明顯優於往年。法人估計，全年挑戰大賺1個股本沒問題

海悅表示，未來經營策略，將朝向「低基期」區域發展，包括重劃區、桃園A7、青埔特區、竹北、台中十四期重劃區、水湳、台南九份子、大橋重劃區，及高雄農16、亞洲新灣區、美術館特區和左營高鐵特區等，並且跟著政府開發重點、擁有產業脈動區域走。

(工商 )