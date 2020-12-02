新冠肺炎疫情衝擊全球經濟與產業，後疫情時代仍面臨不確定性所帶來的種種挑戰，此時更需要正面力量來鼓舞人心，鋼琴演奏家陳瑞斌4日晚間將回到家鄉台南文化中心演藝廳舉行「Rueibin Chen 鋼琴音樂會-貝多芬誕辰 250 周年及柴可夫斯基誕辰180周年音樂會」，期望藉由音樂為台灣注入撫慰力量。

睽違近15年沒回到故鄉台南，身為台南榮譽市民的陳瑞斌，此次回到故鄉台南演出對陳瑞斌有指標性的意義。

有「天使手指」美譽的鋼琴演奏家陳瑞斌，曾以第一位台灣出生鋼琴家身份，在美國知名露天音樂劇場 Hollywood Bowl 好萊塢碗與世界著名交響樂團 Los Angeles Philharmonic 洛杉磯愛樂樂團演出，也站上中國大陸如上海世博開幕﹅北京國際電影節開幕等大型演出舞台。他更在 2017 年受邀大陸春晚演出，是首位演出的台灣藝術家，並在 2019 年台北市政府跨年晚會跨界演出。

今年適逢德國作曲家「樂聖」貝多芬250周年及柴可夫斯基180周年誕辰紀念， 貝多芬與柴可夫斯基兩位作曲家是古典樂發展史重要靈魂人物，在音樂史占有非常重要地位，並有著非常深遠的影響與意義。

陳瑞斌師承「貝多芬學派」嫡系嫡傳弟子，完全根據奧地利正統的學派，傳承的資料與理論，樂音清晰表現在生命中奮鬥與人生價值觀的看法，以及對人生的期待與失落。此次演出將以柴可夫斯基著名的 「四季」鋼琴全集揭開演奏序幕，陳瑞斌將以精湛琴音帶領觀眾回到作曲家當時年代與環境、歷史。

本次演出曲目安排也是希望向下一代年輕人傳遞貝多芬對音樂與生命的堅持與不屈不撓的信念以及永不放棄的精神。在疫情蔓延之下，大家能以什麼心情面對這樣的時代 ？ 結合這兩位藝術家作品演出，陳瑞斌覺得是再恰當不過 !

陳瑞斌12月4日將於台南文化中心演藝廳及12月19日於台北國家音樂廳舉辦兩場巡迴演出，將挑戰包括柴可夫斯基最著名的「四季」鋼琴曲集全集及貝多芬著名「月光」、「熱情」鋼琴奏鳴曲等技巧艱難的曲目，除了技巧艱難，也是鋼琴曲目最浪漫動人曲目，藉由他的獨特詮釋與精湛琴藝，向兩位偉大的作曲家致敬。

(中時 )