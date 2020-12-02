如何維持婚姻是一道相當大的學問，對此，一名21歲的人妻在臉書上指出，自己生完小孩後老公彷彿對自己失去「性」趣，自己屢屢求歡卻都遭到老公以工作太忙為由拒絕，讓她自尊心受創，她更自曝自己需求量「一個月一次而已，不為過吧？」貼文發出後就有不少網友直言，事情可能不單純。

這名人妻在臉書社團「靠北老公2.0」上表示，自己今年21歲但已是1個孩子的媽，雖然生過小孩，但她自認身材依然保持良好，「身材也沒變形，長相也還算不錯。」但是每每和老公求歡卻總是被拒絕，「產後老公忙於工作忽視我的性需求，我也是偶爾一次，一個月一次不為過吧。」

她也坦言為此相當苦惱，還下載了交友軟體，想要藉此來解決自己的生理需求，但最終跨不出心裡的坎，認為這樣彷彿背叛了這段婚姻，但也讓她大嘆沒有性的婚姻「真的好難維持。」不過她也打算正式向老公討論此事，「希望在沒有心靈出軌的情況下讓我解決需求，或是讓他重視我的需求。」

貼文發出後不少網友分給出意見，「溝通不行，就離婚」、「溝通一下，觀察他行為舉止」、「只能買玩具了，如果連玩具都不能買又無處發洩，妳才真的會苦不堪言。」此外，也有不少網友認為事情不單純，認為原PO老公可能心思早已不在她身上，「或許他早就出軌」、「看他最近是不是春風滿面，是的話應該就很難輪到你了。」

(中時新聞網)