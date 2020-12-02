今天台股開高走高大漲103點，盤中高點與收盤價雙雙創歷史新高紀錄，最高點13,995點，這個神秘點數暗藏著什麼玄機？是不是「醫生救救我」？這當然是玩笑話，台股並沒有生病。指數創新高，意味著平均而言，投資人都有賺到錢，但相信很多人手上的股票，反而嘗不到股市創新高的滋味。

當初DR股之亂，除了證交所出來警示投資人之外，筆者也提醒了好多人不要去碰DR股，像是美德醫，有些人只看到股價便宜，但沒看到溢價高就貿然買進，那真的是沒得醫。而最近KY股又傳出暗藏地雷股，筆者也幫忙股民挑出不該碰的股票，凱羿的股價連四天無量跌停，誰踩到這種地雷股票，誰都應該要送醫院了。

回到台股的大方向上，13,995點離萬四大關僅差不到5點，會不會過萬四，取決於今晚的美股有沒有助攻，如果美股與台積電ADR有接棒上攻，那明天就不會卡關，如果表現平平，那短期會繼續面臨外資在放聖誕長假前的調節賣壓，指數會相較壓抑，不過內資在外資放假時，會有年底作帳行情，仍值得期待。

大盤攻下萬三大關，是攻到第八次，才在11月9日成功一躍而上，那這次萬四要攻幾次呢？目前攻上13,900點之上已經有四次，因此攻到14,000現在來看並不難，只是站不站得住，比較重要。台股11月到1月底的行情，通常是台股最好做的月份，所以很多電子族群，像是台積電設備股、被動元件、工具機、蘋概股等等，會輪漲上攻。就算指數會在萬四卡一段時間，但筆者相信，台股會在明年農曆節前，萬「四」如意，新年發大財。

（本文作者為摩爾投顧投資長郭哲榮）

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(中時新聞網)