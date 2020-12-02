國立故宮博物院日前自行將「老三處」整併，進行內部組織變動並已送行政院核定，對此前院長馮明珠認為，一如故宮若隸屬文化部，「組織章程便操之在文化部」而完全忽視專業。

「當她降格文化部屬，組織章程便操之在文化部，一如今日故宮吳院長以材質分類便決定將書畫處、圖書文獻處合為一處，完全忽視這兩處在專業學術上屬不同類門。」馮明珠2日再呼籲故宮內部組織乃至不宜受文化部管轄，應由專業上考量。

故宮日前則強調組織改造係回應立法院強化數位業務之要求，「依『中央行政機關組織基準法』規定，以整體配合、職能類同及規模適中等原則，積極檢討修正處務規程，以強化內部單位整體規劃與組設功能」，至於增設的數位資訊室、綜合規劃處與原「老三處」的策展角色和功能如何區隔，何以將不同屬性的書畫與圖書文獻處合併，僅回應「有關本院內部組織調整，就等行政院核定後再說明」。

輔仁大學博物館學研究所所長張省卿則以柏林「普魯士文化遺產基金會」為案例指出，數位時代尤其疫情後，國際間的博物館、文化機構均強化活動及數位行銷，但以該基金會的結構來看，仍可知文物研究仍是編制最完整的重中之重。

張省卿也指出，普魯士文化遺產基金會的做法，仍是強調研究成果，進而將成果進行實體展示，最後才是將成果展示數位行銷。另一方面，基金會由於管理的是公共文化財，包括基金會的組織運作都必須公開透明，由公眾、學者提出意見參與討論，「不能由內部關起門來做決策」。

(旺報 )