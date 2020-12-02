新北市林口子弟戲5日將在竹林山觀音寺演出，今年首度以觀音佛祖身旁的龍女，創造出AR動態捕捉的虛擬代言人「龍兒」，將戲曲的柔軟身段以科技完整呈現，新舊融合的創新手法備受期待；文化局2日舉辦記者會表示，當天還將發放限量「註生娘娘油飯」，規畫子弟戲DIY、服裝體驗等攤位，內容精彩可期。

今記者會邀集文化局副局長于玟、林口區長藍品畯、新北市議員蔡淑君、竹林山觀音寺董事長黃火旺、新錦珠南管交加戲團等人共襄盛舉，共同敲響鑼鼓，象徵慶典開跑。

新北市林口子弟戲5日將在竹林山觀音寺演出。（許哲瑗攝）

于玟致詞說，以琵琶為主的南管如同古典樂的管弦樂，北管則是伍佰的熱門音樂，都是林口重要的文化資產，每年看到在地孩子學習傳統戲曲，很讓人感動，今年活動加上醒吾科大協助，打造AR動態的戲曲人偶，更加令人期待。

藍品畯介紹，活動將於5日在林口竹林山觀音寺殿前廣場盛大演出，將有嘉寶國小學童帶來的小小子弟戲、林口悅樂軒南管交加戲、林口樂林園北管排場，下午還將發放限量「註生娘娘油飯」，現場也規畫社團表演、子弟戲DIY服裝體驗等各式攤位，內容多元豐富。

「教學結合AR更方便！」醒吾科大副校長鍾志明介紹，子弟戲傳統教學都是由老師，以各個動作分解教學，這次醒吾科大首創「AR動態捕捉技巧」，透過光學動補系統，將老師身體上的每個骨骼肌肉動作，以3D的方式呈現，學生可以用不同角度觀察老師的肢體動作，也可詳細保存老師精湛的身段技巧，是未來推動傳統戲曲保存的重要利器。

(中時 )