傳國立故宮博物院將因應行政院組織改造而改隸文化部，對此文化部長李永得曾以法國的羅浮宮也歸法國文化部統籌為例，認為故宮改隸文化部並無不妥。現任故宮院長吳密察也提出「臂距原則」，然而故宮前院長馮明珠，2日再於臉書表達了對組改的憂心。

對於吳密察提出故宮若未來隸屬文化部將配合辦理，並希望保持「臂距原則」，馮明珠在臉書發文指所謂「臂距原則」應是「為推動扶植文化藝術事務張開一道法律保障的手臂，穩定提供民間藝術自由創發不受科層體制限制，不受政治直接干預。」係國藝會補助民間藝文發展所用的名詞，不應混淆為兩機構的距離。

另一方面，馮明珠也擔心吳密察所謂「臂距原則」，「也表達故宮不再受立法院直接監督」，她強調「故宮典守的是中華民國文化資產，有其歷史文化傳承意義，應當受到最嚴格的監督，非一部、一人能決定她的發展、割裂她的典藏、任意改變她的組織章程」。

依法文化部官網等相關資訊，全法國約有1240家博物館。法國文化部掌管博物館的單位為博物館服務司，自2002年制定法案以來，迄今有1219家博物館標為「法國博物館」，其中涵蓋國家博物館、法人或私人博物館。

所屬法國文化部的「國家博物館」，是指依據遺產法規第D421-2至D421-4條「負責文化事務的國家博物館」。迄今，全法國的64家「國家博物館」中，有15家博物館己陸續轉型成公共行政機構，包括1993年轉型的羅浮宮博物館、1995年的凡爾賽宮博物館、2004年奧賽博物館等。

轉型為公共行政機構的法國「國家博物館」地位與其他「法國博物館」中的國家博物館並不盡相同。館長的任命，因屬性有異亦有別，轉型為公共行政機構的「國家博物館」館長位階較高，由總統任命，職稱為「President」，與其他由文化部長任命的國立博物館頭銜「Director」有所區分。而其中羅浮宮因位階最高，職稱則更是獨一無二為「President-Directeur」 。

可知法國博物館服務司雖為所屬的「法國博物館」提供技術和科學專門知識，但屬於公共行政機構的「國家博物館」如羅浮宮、奧賽博物館等，因具特殊的歷史及典藏意義，地位獨特，而另有法案規範，使其更具自主性，與其他隸屬文化部的「法國博物館」有所區別，非齊頭式平等。

(旺報 )