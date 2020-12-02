中天電視台門口晚間傳自焚事件 老翁喊「不要過來」下秒成火球

一名70歲的孫姓男子2日晚間7時許，到北市民權東路6段上的中天電視台，拿出一個紅包請警衛轉交給中天，並替中天所有員工加油打氣，不料，男子步出大門後，隨即在門口階梯點火自焚，警衛見狀趕緊用滅火器將火勢撲滅，男子上半身及臉部受到灼傷，所幸意識清楚，目前已送往三總急救中。三總院方表示:男子頭部及上半身多處三度灼傷，面積達36%，患者意識清楚，經緊急插管後送加護病房治療。

中天電視台門口晚間傳自焚事件 老翁喊「不要過來」下秒成火球（攝影/邱子軒）

中天電視門口發生老翁自焚事件。（拍攝/游定剛、蔡惠綸）

內湖警分局文德派出所副所長姚志毅出面說明初步案情指出，晚間6時15分左右，就發現孫姓男子在廣場來回走動，到了晚間7時10分，孫姓男子拿出汽油，先將汽油倒在階梯上，然後走到廣場，把汽油淋在自己身上點燃著，約1分鐘後，中天大樓內保全人員拿滅火器將火撲滅，並立即將孫姓男子送醫。

中天電視門口發生老翁自焚事件。（拍攝/游定剛、蔡惠綸）

中天電視門口晚間傳出民眾自焚事件，晚上7時許，1名男子手持保特瓶盛裝不明液體，在大門口的階梯上大吼「不要過來」，隨即把液體往身上傾倒並且點火。中天電視下班同仁目擊，大樓保全也趕緊持滅火器朝自焚男子噴灑，將火勢撲滅。由於是下班時間，內湖民權東路6段車來人往，許多民眾目擊這起事件。警方與消防人員獲報後已經抵達現場，正展開調查。

★中時新聞網關心您：再給自己一次機會

自殺防治專線：1925（依舊愛我）24小時服務

生命線：1995

張老師專線：1980

(中時新聞網)