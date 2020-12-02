台中市政府原將台灣大道、惠中路口，原文高17部分規畫為第二辦公大樓，並已變更為機關用地。市議員陳淑華2日質詢說，市府明年卻編列預算要將該地推平整地成為停車場，令人不解？市長盧秀燕說，因原警察局已成文心第二辦公大樓，加上西屯區有停車須需求及財務考量。

陳淑華說，縣市合併後，台中市就苦於辦公面積不足，各局處分署辦公，也經常搬遷辦公室；基於行政統合在胡志強、林佳龍時就規劃在台灣大道及惠中路的文高17用地做為第二辦公大樓；既然該用地已完成變更為機關用地，市府就應積極面對，否則會來不及配合捷運藍線施工。

陳淑華指出，但明年交通局卻編列1273萬元要推平整地成停車場！讓人質疑是否市府不蓋第二辦公大樓了？該處現在交通動線紊亂極易塞車，市府棄二辦興建改推平成停車場，交通動線如何規劃？目前該地仍有民間私人土地，若市府不蓋二辦就還地於民，讓人民可以利用土地。

陳淑華認為，捷運藍線施工期程大約10餘年，第二辦公大樓雖成為停車場，但合約6年，若市府現難規劃、興建也要4、5年，市府若此時成立小組，如果啟動規劃興建，時程跟台中捷運藍線正好可以配合；沒有推拖拉時間，需要有長遠台中發展眼光，必須到決策的時候。

盧秀燕強調，縣市合併後，因市府辦公廳舍不夠才會有此規劃，目前因警察局已遷到潭子，原警察局成為文心第二辦公大樓，該地興建第二辦公大樓沒有迫切性；還必須考量市府財務問題，加上西屯區附近住戶有停車需求，因此先成為停車場，並先進行未來興建二辦規劃，全面朝此方向進行。

(中時 )