想要吃的安心、看得貼心、玩得開心、住的順心的智慧心生活，經濟部商業司「服務業創新研發（SIIR）」在3日假國立高雄餐旅大學-國際會議廳，辦理2020「創新．創生活」優良案例成果發表，透過創新優良案例實務分享與體驗，秀出感動人「心」服務，現場表揚本年度10大優良服務創新案例及2大創新服務之星，也首次結合國立高雄餐旅大學「餐飲療癒力」國際創新研發產學應用研討會共同辦理發表，希望透過跨域交流，激盪出創新好點子。

進入發表會現場可親身體驗各種創新生活服務，例如創新業者「晶傳」以科技飼養出品質穩定並具有HALAL認證的國產羊肉；「動心」打造創新行動餐車，炸出美味、健康、安心有質感之凍心炸冰淇淋；「魚之達人」導入IOT技術及魚貨產銷履歷，消費者看得安心吃的放心；「縉陽」導入AI智慧客服Bella，串聯在地品牌共創智慧遊程；「富爾特」線上線下影音服務串流，追劇迷可不漏掉任何一部想看的電影，創造消費新生活。

除了現場展示體驗，今年度的「優良服務創新」業者以提升生活的便利性及幸福感作為出發點，包含「麒麟峰溫泉」以翻轉服務讓溫泉泥變「美」金及「台灣聯合金融」BZNK平台讓你資金快速到位；「晨現」開創國內O2O半訂製西服，讓您成為紳士型男；「毛毛蟲」以平台將MIT原創角色IP推向海外及「百分百均一」打造毛小孩生活圈平台，給寵物幸福長長久久。「創新服務之星」則是表揚持續成長突破的亮點企業，有獨創家具規畫師的「小寶優居」與首創AR眼鏡試戴平台的「視鏡」。

當日上午活動也安排優良案例分享，邀請SIIR近年來優良服務創新業者「富爾特」毛國峰總監；「動心國際」李加樂總經理；「視鏡」王宏智創辦人；「大中圖書」劉彥甫總經理；及「高雄餐旅」曾裕琇院長，分享如何利用各種創新優勢，一網打盡前所未有的生活創新，打造領導市場的創新服務。

經濟部商業司會繼續從產業需求出發來協助服務創新，及串起各方資源協助企業實現貼心的創新服務，展開對消費者具有「價值感」的創新行銷，將商業服務業創新百花齊放的亮眼表現被看見，加速臺灣服務業提升服務創新能量及能見度。

(工商 )