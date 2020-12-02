電動車製造龍頭特斯拉創辦人執行長穆斯克（Elon Musk）周二出席德國一場座談會時指出，汽車若完全電動化，全球電力需求將暴增1倍，將增加擴大核能、太陽能、地熱與風力發電來源的必要性。

穆斯克是在參加由德國出版集團《阿克塞爾施普林特》主辦的座談會時做以上表示。他說，隨著汽車動力來源從內燃機引擎轉至電池驅動的電動車，增加永續能源來源成為一項重大的挑戰。

穆斯克指出，「以車市每年約5％的汽車汰換成電動車的幅度推算，車市恐需20年的時間才能完全電動化，就和電話一樣，你不可能一次就全部汰換。」

穆斯克還表示，一旦電動汽車普及後，風力與太陽能等週期性能源發電來源就有需要進行儲存，儲存的方式可能就是透過電池技術。「產業需要利用大型的電池組，將風力與太陽能儲存起來。」

特斯拉近來股價屢創新高，但穆斯克警告，特斯拉必需要加強控制成本才能保持獲利，若獲利的榮景無法維持，股價將瞬間崩盤。

受到將納為標普5百成份股的利多刺激，特斯拉過去2周來暴衝，周一盤中一度飆破600美元，改寫歷史新高，周二亦大漲3％，收584.76美元。

根據CNBC取得的一份由穆斯克發給員工的內部電郵顯示，「投資人買進特斯拉股票是因為很看好公司的獲利前景，但若未來某個時間點，投資人認定獲利預期無法實現時，我們公司的股價會像遭大鎚重擊的舒芙蕾，瞬間崩盤。」

穆斯克表示，特斯拉季報若要持續擠出獲利，還得從控制支出下手。

2020年初全球汽車銷售走疲，特斯拉進行裁員與對部份員工採取暫時減薪。

穆斯克雖然強調需要控制成本，但電郵卻未提及控制預算的規畫。

(工商 )