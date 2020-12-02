黃瑄和新加坡老公馬卡龍2017年結婚，從戀愛到結婚生子，5年全是遠距離，實際相處不到1年。她2日擔任「玩學5G」活動主持人，透露今年因為疫情關係，和老公已快9個月沒見，每天視訊通話宛如「筆友」，且兩人還沒在新加坡登記，笑說「我出了台灣是單身」，有時吵到冷戰，還會互相封鎖。無奈2歲7個月的兒子想見爸爸，她只能跟兒子說「爸爸在新加坡」，道盡心酸。

黃瑄日前兼差當外送員，老公不開心還大吵一架，差點釀婚姻危機。兩人溝通後，她決定結合人脈資源，開創YouTube頻道「話啦啦」，斜槓當節目企劃，找來「螢幕初吻」趙駿亞當來賓，也將邀謝承均、謝京穎、瑭霏，在新加坡惠華藥品擔任董事的老公，也找老闆當金主投資她開工作室、頻道拍攝，夫妻成事業夥伴。不過黃瑄小抱怨，自從和老公變同事，兩人對話內容都變了，也不再溫柔體貼，電話一來劈頭就問「影片要上架了沒！」讓她小小失落。

分隔兩地是否擔心老公外遇？她笑說有事先勘查，家裡很乾淨，抽屜也空空的，眾人擔心她被騙，黃瑄倒是沒在怕：「婆婆跟老公住，我有帶小孩過去短暫生活，留一些尿布在那邊，後來發現被丟掉，一開始會想『是不是不歡迎我』，了解後發現是夫家個性，不愛有消耗品放在家，喜歡保持家中乾淨，沒有雜物」。

黃瑄近期開youtube頻道。（民視提供）

(中時 )