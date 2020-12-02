一份由青島市人民政府和人民大學中國民營企業研究中心聯合發布的「2020全球獨角獸企業500強榜單」顯示，大陸和美國獨占鰲頭，合計占比達81.8％。

根據這份榜單，全球估值前10強的獨角獸企業中，有6家來自大陸，4家來自美國，其中來自美國的Waymo是研發自動駕駛汽車的智慧科技公司，為Alphabet公司（Google母公司）旗下的子公司，以及抖音母公司字節跳動，兩家獨角獸企業估值都是1千億美元，並列第一。

入選榜單前10強獨角獸企業分別為：Waymo、字節跳動、阿里雲（估值億美元）、Infor、滴滴出行、陸金所、SpaceX、Stripe、阿里本地生活、京東健康。

2020年全球獨角獸企業500強區域分布兩極化嚴重，主要都是大陸以及美國的新創企業，其中，大陸企業數量和估值仍居世界第一，分別為217家和9376.90億美元，榮獲兩連冠。美國今年表現欠佳，共有192家獨角獸企業上榜，總估值為8050.7億美元，數量較去年減少1家。

(旺報 )