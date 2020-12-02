新北市府副發言人戴湘儀全新訪談節目「莎時間」上線，陳奕擔任首集嘉賓。（新聞局提供／許哲瑗新北傳真）

新北市在歡樂的耶誕月推出全新訪談節目「市長好忙，我陪你“莎”時間！」，由副發言人戴湘儀（莎莎）策畫主持，並且力邀甫從民政局退伍的藝人陳奕回歸，擔任節目首播集的特別嘉賓，兩人一同遊覽烏來地區，用訪談方式暢聊新北市。

節目中，熱愛慢跑的陳奕當「最稱職在地人」，邀請莎莎從烏來覽勝橋，延著情人步道並肩慢跑，一路抵達烏來瀑布，沿路風景美不勝收，陳奕跑的游刃有餘，但較少運動的莎莎，卻沿途邊跑邊喊，「我們跑慢一點好不好」，互動逗趣。

節目除了用「慢跑」看新北有多美，莎莎也跟陳奕，在烏來瀑布前的咖啡廳展開深度訪談，新北在地人陳奕，力推新店、狂邀大家來置產，認為新店不但生活機能好，更是「好山、好水，好有趣」。讓陳奕開玩笑表示，他簡直要成為新北的房地產仲介。訪

談過程中，主持人莎莎不斷挖掘，你所不知道的大明星日常，陳奕也分享，在新北市擔任替代役的日子，碰上各種奇妙的工作內容，他也提到，這段時間協助各局處拍攝宣傳片，與新北市長侯友宜近距離接觸，坦言對侯市長很欣賞，甚至對侯市長過去的警察故事很有興趣，若市長的警察生涯拍成電影，他一定要爭取擔任男主角，當場舉手表示「選我、選我」，向侯市長應徵工作。

莎莎介紹，節目名稱由來是因為侯市長平常專心市政，要親自參與社群節目的時間有限，既然過去在媒體工作，何不自己去挖掘新北市，「莎」時間取自戴湘儀英文名Samantha的諧音，希望用好的故事來陪伴市民殺時間，莎莎還透露，侯市長會不定時出考題，給予主持人和來賓小任務。這一系列在新北這座城市中，「正在發生的」小人物大故事，有許多不同領域投入熱情的人們，他們就是組成新北市的重要元素，首季以「藝文」文主題，訪談包含演員、Youtuber、獨立樂團、插畫家、舞蹈老師、藝術家等，將人物故事結合新北景點，描繪出一個讓你驚訝的新北市。

「市長好忙，我陪你”莎”時間!」精彩完整版：https：／／youtu.be／CjjrrCAHWV4

(中時 )