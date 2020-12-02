台中市公托照顧有缺口？造成2至3歲兒童銜接有落差。市議員楊正中說，經查6都公托收托資格發現，台中市與其他地方政府竟然不同調？媽媽市長努力拚公托十倍增，但公托如要銜接幼幼班，中市幼幼班覆蓋率比率卻有嚴重落差，要求市府修正收托計畫，給予家長彈性並加強幼幼班設置。

教育局表示，107學年度前，中市2歲專班共6班，核收72人，鑑於家長對2歲專班需求度日益增高，教育局自108至109學年度於公共化幼兒園再增18班，增加280名收托量，成長近4倍。由於人口密集處空間釋出不易，教育局將持續盤點公有建物、學校餘裕空間與土地，並配合老舊校舍重建等設置幼幼專班，所需設施設備也納入整體規劃，擴充教保服務量。

楊正中表示，前市府時期因公托數只有五處，因此才在台中市公托收托計畫規定「幼童滿二足歲，就該被直接畢業」。但衛福部為協助家長銜接，今年初已修正法令，讓已收托滿二足歲之幼兒得延長收托至一年，給家長喘息的空間，以利幼兒園的銜接。

其他縣市也配合修正公托收托資格不得逾一年或改學期制，惟獨台中市「抱殘守缺」，仍停留在107年9月的版本，讓台中市家長有很多疑問：「是不是台中市政府與中央不同調？是不是台中市政府牴觸中央法規？、是不是比中央的規範更嚴苛？」，而有相對剝奪感。

盧市長雖提出公托倍增，並在短短兩年達成目標，迎頭趕上。但楊正中擔憂，如不修正社會局收托計畫，恐為來十倍增的美意，將變成十倍增的抱怨。

楊正中說，「0至3歲」是家庭學齡前最沉重的經濟負擔，可能導致有意生育第二胎的家庭，因承受經濟壓力，而打消生第二胎意願。因此，要「鼓勵生育」，首先必須「友善托育」。

楊正中指出，以台中市六大人口密集區公幼設置來看，目前共設2至3歲班數只有10班；也就是說，人密集區幼幼班佔比僅3.98％。顯示教育局在友善托育、有效銜接2至3歲（幼幼班）的努力，只有近4％的重視。

如以109年全台中市公共化幼兒園來算，目前共有262家，但「2歲專班」卻只有24班且核收人數336人，只佔2至5歲四個年齡階段的1.51％，服務覆蓋率顯不均衡。

楊正中表示，支持幼托，媽媽市長責無旁貸，要求社會局應修正2-3歲收托計畫，消除民眾困擾；優先設置0-3歲托嬰托幼，充足服務；十倍之後再加倍，已達友善托育。盧市長身為六都之中唯一的女性市長，應用最大的努力、最同理的心態，最超前的佈署，最友善的行動，讓台中市的生育家庭，感受到政府「及時回應」家庭的需要。

教育局強調，該局也規劃於110至113學年度再增設32班，屆時中市公共化幼兒園幼幼班總收托量可達864人，未來將持續評估各行政區2-3歲幼兒人口數及教保服務供應量，積極盤點空間規劃增設幼幼班，並將配合中央計畫申請相關經費，滿足市民托育需求。

(中時 )