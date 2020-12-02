2020 BE HEROES棒球訓練營校園回饋活動，富邦悍將隊投手江國豪跟中信兄弟內野手林志綱，兩位彰化子弟返鄉到彰化永靖簡易棒球場，指導彰化永靖國中棒球隊，彰化縣長王惠美也特地到場加油、勉勵小球員，為月底26、27日登場的棒球訓練營揭開序幕。

「彰化縣府一直持續推動三級棒球，希望從小學到高中，同學都能把球打好、書讀好，縣府也配合體育署的深耕棒球計畫，推廣社區棒球，盼望給學校更多資源，培養更多好手。」王惠美表示很感謝，兩位在地的球星返鄉，回饋指導彰化學子。江國豪贈送縣長簽名球衣，林志綱則送給永靖國中簽名球棒，期許未來繼續投入校園基層活動，縣長王惠美也親自下場跟小球員傳接球，鼓勵他們繼續追夢。

「這些年能夠回饋家鄉基層，感到很開心，去年是彰化藝術高中，今年則是永靖國中，而且這群孩子很守紀律，每一次對話完，都會講謝謝學長，真的很有禮貌，教練他們教很好。」江國豪連三年投入棒球訓練營，加上職業賽場洗禮後，指導更具經驗，也樂於分享當年打球故事。

林志綱(右)與小球員分享打擊技巧。（圖／BE HEROES提供）

江國豪透露升國中時，一度想放棄棒球，「因為一上來後，發現自己有差距，但後來堅持下來的念頭，是因為覺得，一定要拚到沒辦法再說，然後就堅持到現在了。」他指出永靖國中的孩子，有些小學沒打過棒球，所以動作上比較沒那麼確實，教學上特別著重基本功，提醒投球的擺動與下半身重心。「小朋友訓練時間比較少，但就要把握這時間，做好基本動作，底打扎實了，進步才會快，然後也在訓練中找到樂趣。」

身為學弟的林志綱，頭一次參與基層回饋活動，起初有點緊張，但慢慢熱絡後，細心指導守備與打擊練習。他還分享手眼協調暖身的小秘訣，運動眼睛，適應速度感，幫助掌握擊球感覺。「能有這機會，對我來說真的很有意義，因為以前沒有這種活動，可以有這機會回饋，幫助彰化的孩子。」林志綱提醒小朋友，把握當下每次機會，設定目標，然後一步步達成，再踏實向前。他坦言棒球路上沒想過放棄，但遭遇低潮時，不要害怕，勇敢去面對問題，並且尋求他人幫助。

訓練時間結束後，永靖國中棒球隊於座談會上提問具深度，且多為心理層面的疑惑，問題包括面臨低潮時的調整、何謂真正的努力與高張力比賽時的情緒控管等等，都令兩位教練感到訝異。「他們確實很特別，但像棒球確實是高失敗的運動，難免遇到低潮，要去試著從失敗中去學習成長，才能力求自己每次進步。」江國豪跟林志綱認真看待小球員提問，江國豪覺得這群國中生的思維很細膩，勉勵他們遭遇瓶頸時，不要氣餒，堅持住才能從中成長。

彰化囝仔江國豪、林志綱回饋家鄉，勉勵球員堅持到底，勇敢追夢。（圖／BE HEROES提供）

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