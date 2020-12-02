大陸實力派女演員李冰冰，出道至今拍過無數電視劇和電影，獲得過國際間不少大獎肯定，在演戲方面有很高的成就；李冰冰畢業於大陸演藝名校「上海戲劇學院」，今年學校恰逢75周年，多名人氣校友陸續PO文祝賀，李冰冰還特地曬出26年前舊照，青澀模樣引起熱議。

上海戲劇學院多年來培育出不少優秀演員，像是林更新、杜江、胡歌、馮紹峰和大美女迪麗熱巴等等，多到數不清，而李冰冰則是他們的大學姊；李冰冰昨（1）日下午在微博PO出大學舊照，寫到「母校生日快樂！身為上戲人，與有榮焉」，祝賀母校創校75周年。

李冰冰分享大學青澀照，祝賀上海戲劇學院創校75周年。(圖/ 摘自微博)

李冰冰分享大學青澀照，祝賀上海戲劇學院創校75周年。(圖/ 摘自微博)

照片中李冰冰長髮披肩，穿著紫色上衣和花色長褲，站在草地上雙手叉腰對著鏡頭露出燦爛笑容，在沒有零美肌濾鏡和修圖的年代，她青澀的模樣顯得格外有特色；網友看完驚呼，「好稚嫩的」、「好青春喔」、「這神仙顏值」、「冰冰姊從小女神範十足」。

其實當年李冰冰家境不優渥，還在猶豫要不要讀大學時，被父親一句話「別人家孩子想考考不上，咱家孩子考上了還不去，砸鍋賣錢都讓妳去」，於是她也在1993年考進上海戲劇學院；之後她在影視圈的好表現，甚至躍上好萊塢，證明自己也讓家人引以為傲。

(中時新聞網)