勝群多功能展館心靈饗宴的場域，未來將結合公益打造成北屯區美學地標。（盧金足攝）

勝群多功能展館未來每年規畫四檔國際級展覽，全館免費開放，讓更多人加入助學行列。（盧金足攝）

獲獎無數的女性雕塑家廖迎晰、以深山老林磅薄氣勢打動收藏的畫家陳炳臣等人，舉辦「山嵐。迎曦。如意自在」展。（盧金足攝）

勝群多功能展館規畫親子圖書館，免費開放民眾使用。（盧金足攝）

台灣行動菩薩助學協會幫助90所偏鄉學校，1000多名學生課輔與營養午餐，每年需1500萬元經費，以會員每人每月100元捐款挹注，財源不足，該協會理事長陳武華將創業工廠舊址打造成勝群多功能展館，推動公益平台號召藝術家創作舉行義賣，作品售出所得20％直接捐助行動菩薩協會，未來每年規畫四檔國際級展覽，全館免費開放，讓更多人加入助學行列。

響應義賣的藝術家，包括獲獎無數的女性雕塑家廖迎晰、以深山老林磅薄氣勢打動收藏的畫家陳炳臣、將奇木與觀音雕塑巧妙結合渾然天成的陳貞領，舉辦「山嵐。迎曦。如意自在」展。

投入公益志業的大愛，3名藝術家捐出作品義賣，每件底標從1萬到20萬不等，遠低於市價行情又能支持公益，吸引不少喜愛收藏藝術品的企業家們熱情競標。

勝群金屬總經理陳珈豪將在開幕當天，率先捐出100萬元拋磚引玉，董事長陳武華以台灣行動菩薩協會理事長身分受贈，父子攜手行善又象徵企業傳承。

陳武華說，創業舊工廠土地本來要蓋大樓，當時已售出10個樓層，但有天深夜發想，「每賣一戶就像割一塊肉」，人到中年要做的是志業，一念之間改變計畫，退掉10層樓的訂戶，改蓋公益平台會館，親子圖書館全面開放，還有分享辦公室，租金所得除了支出水電等管銷費用，其餘捐做公益。

位在台中市北屯區的勝群多功能會館兩層樓建築，運用共享辦公室理念，目前有包括家家具商，彰化水五金與建築業者等多家業者進駐，會館內的會議室、咖啡廳全部開放使用，超人氣的會館還特別注重環保，很多人特別為咖啡香與手作糕點而來。

北屯區近年躍升中部房地產火熱戰區，居住人口驟然湧入、機能日趨完善，勝群金屬為慶祝深耕在地35周年，在北屯區建和路成立千坪「Winnovation 勝群多功能展館」，免費提供藝術展演、瑜珈閱讀、咖啡烘焙等多元服務，讓居民在基本生活機能滿足之外，又多了一個心靈饗宴的場域，未來將結合公益打造成北屯區美學地標。

台灣消費者雖偏愛日本建材品牌，但勝群鋁門窗卻屢以超高標準獲得建設業青睞，勝群金屬強調，從以往就不多打廣告，而是由客戶使用口碑來肯定。

陳武華說，年輕時從創業拚事業，現在是為眾人服務做志業的候，勝群金屬35周年慶，這35年來受到太多貴人好友支持照顧，感恩的心無法一一回報，決定在交棒之餘，將對事業的拚勁轉為投身公益的志業心，用大愛來回饋社會。

將寸土寸金的土地，規畫作為結合多功能的會館，勝群金屬總經理陳珈豪留日多年，深有所感的說，日本不少小型美術館如佐川、Miho 都設立在遙遠的鄉間，卻能以卓越細膩的質感催化國際觀光客遠道而訪，未來也會致力將勝群多功能展館打造成北屯區的美學地標。

(中時 )