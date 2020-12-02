市長鄭文燦2日宣布將在G04站3個捷運出入口興建3棟捷運共構開發大樓，打造微型城市。(市府提供／蔡依珍桃園傳真)

八德大湳的G04站將與捷運三鶯線交會共構，桃園市長鄭文燦2日宣布G04站土地開發案定案，將聯合開發興建3棟捷運共構開發大樓，打造微型城市。（捷運局提供／蔡依珍桃園傳真）

八德大湳的G04站將與捷運三鶯線交會共構，桃園市長鄭文燦2日宣布G04站土地開發案定案，將聯合開發興建3棟捷運共構開發大樓，打造微型城市。（捷運局提供／蔡依珍桃園傳真）

市長鄭文燦2日宣布將在G04站3個捷運出入口興建3棟捷運共構開發大樓，打造微型城市。(蔡依珍攝)

桃園捷運綠線緊鑼密鼓動工中，預計2026年通車，市府積極展開場站開發計畫，其中八德大湳的G04站將與捷運三鶯線交會共構，市長鄭文燦2日宣布將在G04站3個捷運出入口興建3棟捷運共構開發大樓，打造微型城市，另中正北路上的3個捷運車站開發計畫將暫緩，以1年半為期蒐集各界意見後再提出。

捷運局長陳文德表示，捷運綠線G04站是通往新北市的主要轉運站，市府將在G04站3處捷運出入口的開發基地規畫捷運共構開發大樓，G04-1捷運開發區約932坪，已與全數土地所有權人達成協議，初步規畫為住宅、農會辦公需求及商場，保留未來發展潛力。

G04-2捷運系統用地約723坪，已取得用地並交付捷運施工廠商，後續規畫辦公、公益設施、停車場與店面，以提供捷運系統營運與公共服務；G04-3捷運開發區約777坪，目前正與土地所有權人協議參與開發，未來將規畫住宅、辦公與店面，希望透過3棟土地開發大樓，形塑微型城市，會以最有利標形式辦理。

鄭文燦說，未來將會3棟樓聯合開發，並依聯開辦法規畫開發時程，經公平客觀的評選程序，讓G04站土地開發案順利執行，他也提到未來捷運G04站設計有聯通道約50公尺，可串聯至大湳森林公園停車場，指示工務局與交通局密切合作，滿足停車需求。

至於都發局在蘆竹區中正北路進行綠線捷運G12、G13、G13a車站周邊土地開發案，因面積達642公頃，僅次航空城，卻也緊鄰航空城，遭質疑公益性和必要性，地方組成「桃園綠捷農地守護聯盟」抗議陳情。

鄭文燦也釋疑強調「產專區」讓部分居民誤會是蓋工廠，但實際是要發展桃園版的內湖科學園區，以「事緩則圓」指示都發局以1年半為期蒐集市民意見、更細緻的溝通，綜合考量居民權利及都市發展需求後再提出計畫。

(中時 )