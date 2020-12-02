李國毅劇中醋勁大發，把李亦捷拉進懷裡。（三立提供）

神仙也愛吃醋？李國毅在三立、華視八點華劇《廢財闖天關》飾演落難財神，劇中他意外撞見喝醉的李亦捷倒在邵翔懷裡，吃醋的他生氣地將李亦捷搶入自己懷中，並一把抱起帶回房間休息。「財神」李國毅沒喝過人間的酒，看見李亦捷酒醉後可愛模樣，產生好奇心，也嚐看看酒精滋味，沒想到黃湯下肚，竟變成「索吻狂神」，衝到李亦捷面前霸氣強吻！

李國毅為了呈現最好的狀態，從拍攝《廢財闖天關》前就開始調整飲食與作息，已經好幾個月沒有碰酒，但自認酒量不錯，笑稱「體院畢業的人，酒量不會差到哪去的」，最害怕喝醉酒不睡覺，一直嘰哩呱啦說話，隔天起床卻什麼都不記得的人，曾遇過朋友喝醉了把衣服脫光在街上狂奔、在路上跌跌撞撞搞得全身是傷，或是睡在便利商店被警察叫起來，因此現在只要有朋友喝醉，他就會趕快跑走。他表示如果發生上述的狀況，而他留下來照顧他們，就可能被媒體拍到，不僅可能會被借題發揮，還可能影響朋友的生活，因此當友人喝醉時都是由其他朋友照顧，而他通常就會先離開。

一喝醉就吐真言的李亦捷屬於有酒膽、沒酒量的人，喝酒不會臉紅，只會越喝越白，讓人看不出來她其實已經茫了。由於一喝醉就會開始講實話，且有問必答，甚至會一直跳很搞笑的舞，因此她不太敢在外面喝酒。記得有次和家人一起小酌，一不小心喝太快結果醉了，就ㄧ直圍繞在家人的身邊狂跳舞，怎麼勸也勸不住，最後忍不住吐了，當時李亦捷的妹妹在情急之下，只好用雙手接她的嘔吐物，而她隔天一覺醒來完全斷片，一點印象也沒有。而她遇過最受不了的喝醉行徑是在KTV一直要找人合唱，或是搶別人的歌來唱，「最好的酒品是喝醉後直接睡著」。

上回和李國毅的初次吻戲，因為她吃了大腸麵線而被抱怨滿嘴蒜味，再度拍吻戲的她學乖了，只吃了茶葉蛋和豆漿，吃完後還用口香糖保持口氣清新，由於雙方顧及彼此感受，拍攝前不敢吃太多東西，結果到了正式拍攝時，就一直聽到兩人肚子在咕嚕叫，李亦捷不小心因此NG笑場。

李國毅表示，李亦捷是他抱過體重最輕盈的女主角，十分輕鬆，在拍公主抱戲時，剛好李亦捷都穿較短的裙子，有好幾次都因不小心走光而NG，李國毅笑說：「要注意的不是抱不抱得動她，而是要注意她有沒有走光。」

中時新聞網提醒您：飲酒請勿過量！

(中時 )