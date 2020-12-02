羅志祥（小豬）今年風波不斷，繼4月遭舊愛周揚青「毀滅式」爆料私生活淫亂，形象跌至谷底，演藝工作完全停擺，小豬沉潛期間忙著衝浪、打高爾夫球等運動及經營潮牌，更花許多時間陪伴摯愛的母親，日前開心在IG發文：「我最可愛的媽媽62歲，生日快樂。」2日根據《鏡周刊》報導，小豬現在最大的滿足就是看到媽媽的笑，也親自向周揚青懺悔，直接認錯、道歉，他坦承現在只想要安靜，「不要再有我的新聞。」

他與周揚青情變後，引發網友熱烈討論、抨擊，甚至被爆料與朋友們一起參加好兄弟在宜蘭舉辦的生日派對，邀來20多位妹子一起玩樂，間接成了他喜好「多人運動」的印證，小豬澄清當天單純去參加相識20幾年兄弟的生日聚會，豈料後續發展愈演愈烈，讓他被外界誤會，他說：「那一段時間，我不知道該如何面對人，很難過。」不過他透露現在在路上被認出來，路人很友善為他打氣加油，十分溫暖。

小豬至今已停工7個月，損失了4個代言、3個節目主持，粗估少賺6億，雖然工作暫緩中，但許多邀約仍找上門詢問，他已推掉多場跨年晚會邀約。據悉，先前有某電視台計畫推出新外景綜藝節目，製作公司打算以每集10萬元酬勞邀羅志祥主持，遭到拒絕，小豬過去在兩岸一集節目酬勞逾1500萬元，似乎身價大跌縮水150倍，小豬說：「根本沒有這件事。」

而小豬日前接受雜誌《enya FASHION QUEEN》訪問，封面斗大寫道「我曾錯過」，分享「豬揚戀」分手後的心路歷程，羅志祥沈重表示當時看到周揚青突如其來發佈於微博的文，很震驚，腦筋一片空白，「我想在那之前的一段時間，我的確是迷失了自己，是周揚青那篇微博文章打醒了我。」他第一時間致電給周揚青道歉，「我講了很多對不起，而我也明白我對她的傷害不是講對不起就能彌補，但我找不到更好的方法，很無措。」在雜誌中，他透露在2020年最後這一個月，希望能將曾經犯下的錯誤，於今年做一個整理與收尾，演藝工作停擺期間，他依然專注做音樂、潮牌，預告明年將用音樂重新出發。

近來圈內有消息指出，小豬將在12月復工，日前也接受雜誌、週刊訪問，似乎是為了回到幕前鋪哏。小豬11月底又被爆料，要在自家豪宅頂樓蓋泳游池，後來建管處證實小豬在住處頂樓一個角落興建游泳池，認定此部分確實是違建，要求一個月內自行拆除，對此，記者致電小豬經紀人小霜電話未接、訊息已讀未回。

(中時 )