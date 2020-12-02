桃園與璞園建築籃球隊冠名合作邁入第5年，今年再添桃園領航猿，2日舉辦冠名合作記者會，要將球隊與城市結合，以屬地主義提升城市認同感。（蔡依珍攝）

桃園與璞園建築籃球隊冠名合作邁入第5年，今年再添桃園領航猿，2日舉辦冠名合作記者會，要將球隊與城市結合，以屬地主義提升城市認同感。（蔡依珍攝）

桃園市長鄭文燦和球員一一擊拳。（蔡依珍攝）

桃園與璞園建築籃球隊冠名合作邁入第5年，今年再添桃園領航猿，2日舉辦冠名合作記者會，桃園市長鄭文燦開球象徵球隊與城市結合。（蔡依珍攝）

總經理陳信安也希望桃園市民能支持。（蔡依珍攝）

繼桃園璞園建築籃球隊後，璞園再成立「桃園領航猿」。（蔡依珍攝）

桃園挺璞園！繼桃園璞園建築籃球隊後，璞園再成立「桃園領航猿」，參加首屆台灣職業籃球聯盟台灣職業籃球聯盟（P.LEAGUE＋），以桃園巨蛋當主場，提升城市認同感，明年1月3日開打，總經理陳信安預告將全面開放飲食，並打造美食區，讓球迷有全新看球體驗。

桃園市長鄭文燦表示，桃園與璞園建築籃球隊冠名合作已邁入第5年，以桃園巨蛋為主場，成為比賽常勝軍，今年再添生力軍「桃園領航猿」，2隊分別出戰第18屆超級籃球聯賽（SBL）和首屆台灣職業籃球聯盟。

鄭文燦讚屬地主義的職籃推出後引發轟動，球迷回來、賽事精彩程度也提高，笑言桃園有「樂天桃猿隊」，發展城市棒球很有經驗，期許籃球也能成為新城市運動，要將球隊與城市結合，以屬地主義提升城市認同感，預告將會在1月3日和3月20日分別為P.LEAGUE＋和SBL的桃園賽事開球。

璞園董事長李忠恕笑言雖然成立2球隊讓公司預算大增，但不會放棄，要為桃園爭取2座冠軍，有信心一定會拿下一個。

鄭文燦也提到桃園巨蛋曾漏雨滴水，以3.6億元修繕桃園巨蛋屋頂，如今已完工，希望帶給球迷全新的觀賽體驗，也號召桃園市民進場為璞園和領航猿加油打氣。

總經理陳信安也希望桃園市民能支持，將有專屬NBA等級地板，還會善用場館大腹地，半場坐滿可達6000名觀眾，另半場則打造美食、商品販售部，歡迎大家假日睡到飽起床到球場看球吃東西，晚上再到桃園天幕或運動中心鬥牛，體驗桃園領航猿的籃球一日遊。

(中時 )