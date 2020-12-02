距離2022大選越來越近，選戰氣氛逐漸濃厚，各政黨啟動縣市長人選佈局，成為外界關注焦點。對此，民進黨立委林俊憲在網路政論節目中坦言，2022看起來沒那麼樂觀，且民進黨要守住舊有的三個縣市有很大壓力。

林俊憲1日在網路政論節目《雲端最前線》中談到，總統蔡英文、行政院長蘇貞昌的滿意度確實是很高，台灣很少有總統、行政院長滿意度這麼高，且政黨支持度也高於國民黨，年輕人支持度也高，但他認為，「2022看起來沒那麼樂觀」。

林俊憲分析，大部分的國民黨縣市長並沒有很亮眼的政績，也不是所謂「明星」，但民進黨要打敗這些縣市長，又不是很有把握，因此「不要說增加新的版圖，守住舊有的都有很大壓力」。

至於，哪些縣市會是民進黨的壓力，林俊憲則說，像是新竹市、基隆市，甚至是桃園市；他也勸民進黨先不要去討論2024，因為下次的縣市長選舉，就是很大一個考驗。

另外，國民黨文傳會主委王育敏在節目中則說，現在民進黨內很多派系都蠢蠢欲動，都想要角逐大位，但現在看起來顯然遇到難題，至於，國民黨的布局也要開始去探尋怎連任成功，還有怎麼找出最強的人選。

(中時新聞網)