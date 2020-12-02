桃園陷入人才荒，光11月缺工就達1.2萬人，較去年同期增加3成，以營造、傳產、製造業缺工最嚴重，就業服務處為協助求轉職民眾認識工作，創新為求職者舉辦職場參訪活動，讓他們深入了解職場全貌、產業現況與未來發展趨勢，像是走訪興普科技，也順利促成就業媒合。

為協助桃園市求、轉職民眾更深入瞭解職場全貌及產業現況與未來發展趨勢，桃園市政府就業服務處今年共辦理4場次職場參訪活動，涵括食品製造業、傳統產業、科技業等本市境內產業，讓參訪民眾透過觀摩產線生產，體驗該產業工作型態及環境，提供求、轉職民眾準備進入就業市場時能更全方位的評估，增加就業穩定度，促進參與民眾適性就業。

業服務處為協助求轉職民眾認識工作，創新為求職者舉辦職場參訪活動，讓他們深入了解職場全貌。(就服處提供／蔡依珍桃園傳真)

就服處帶領求職者前進金格食品公司(卡司蒂菈樂園)、歐樂麗股份有限公司(老K舒眠文化館)、興普科技股份有限公司、萬泰科技有限公司，逾150人參與活動，其中興普科技公司也在參訪活動中安排現場徵才，實際促成參訪求職者就業媒合，突顯參訪成果效益。

就服處明年度將與退除役官兵輔導委員會桃園榮民服務處合作，共同擴大規模辦理企業參訪活動，實際透過工作場域實地的參訪，提升媒合效益。另為協助求、轉職民眾及失業給付請領者積極就業，桃市府就服處明年度規畫辦理就業促進研習課程共計150場次，預計參與效益將破萬人，期盼能幫助更多待業及轉職民眾順利進入職場。

針對特定對象及就業弱勢者就業，桃市府就服處也規劃一系列就業促進課程，包含就業準備、求職技巧、深度職涯諮詢輔導等課程，強化求職民眾就業前準備工作，協助釐清職涯方向、做好職業規畫，並提供就業資訊與適性就業媒合服務，以利順利進入就業市場。

(中時 )