TVBS 《11點熱吵店》邀請前主播岑永康與藝人高伊玲分享「這一瞬間一輩子忘不了」。主持人Melody回想以前內出血突然昏倒，整個人休克，老公完全不知道發生甚麼事情，手足無措。Melody回憶那一瞬間，她看見一道光，正準備要朝向光前進時，就聽到背後有人叫她，一回頭就醒來了。看到沈玉琳一直笑，她強調「這是真實的故事」，沈玉琳說這就代表「命不該絕」，岑永康也說：「你看到一道光，就是瞳孔放大，瀕死經驗就是瞳孔放大。」Melody補充說，當時到醫院時紅血素已經非常少了，真的非常危險。

曾跑過社會新聞的岑永康，看過太多生離死別而改變自己的人生觀。南亞大海嘯的隔天，他被外派去斯里蘭卡，下飛機後就跟當地的記者連絡上。岑永康跟團隊到了一個海邊，因為是海嘯事發隔天，現場幾乎沒處理過，一列因海嘯傾倒的火車殘骸都還留在現場，屍體也還掛在車上。岑永康一問之下，得知原來是屍體太多，冰櫃供不應求，只好全部堆在衛生所前的廣場上。岑永康永遠忘不了差點讓他崩潰的屍臭味，先在外面吐過一次才走進衛生所，目光所及畫面更是觸目驚心，一具具堆疊的屍體在現場等著家屬指認，「應該很少人聞過屍臭，進到一個空間，屍臭味會穿透衣服，久久都洗不掉。這真的是我採訪生涯中很難忘懷的」。

高伊玲曾經親眼目睹路人在大馬路上跳樓，地點就在台北車站附近的重考班。過去在車站附近有個天橋，高伊玲依稀記得當天下著大雨，她撐著傘低頭走路，突然聽到有人尖叫，接著就看到旁邊有一雙鞋，大家趴在天橋的欄杆往下看，她才恍然大悟原來是有人從天橋跳下去。主持人沈玉琳藉機呼籲，就算生活壓力太大千萬不要想不開，要珍惜生命，傷心難過的時候可以想想他平常講的笑話，排解壓力。

※自殺警語

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(中時 )