日媒2日報導，日本有意於明年大規模准許遊客入境，讓他們欣賞2021年舉行的東京奧運。據規定，遊客不需強制接種新冠疫苗或隔離，但要提交病毒檢測陰性結果證明，並下載防疫追蹤手機應用程式（APP）。

據《日經產業新聞》的報導，日本政府並未說明將批准多少外國遊客入境，僅稱不會限制遊客使用大眾運輸系統。

東京奧運主辦單位透露，目前已在海外售出近100萬張門票。

(中時 )