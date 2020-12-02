日媒：東奧將帶來大批遊客 不用打疫苗但須下載追蹤APP 20:052020/12/02 中時 施施 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 日媒2日報導，日本有意於明年大規模准許遊客入境，讓他們欣賞2021年舉行的東京奧運。據規定，遊客不需強制接種新冠疫苗或隔離，但要提交病毒檢測陰性結果證明，並下載防疫追蹤手機應用程式（APP）。(路透) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 日媒2日報導，日本有意於明年大規模准許遊客入境，讓他們欣賞2021年舉行的東京奧運。據規定，遊客不需強制接種新冠疫苗或隔離，但要提交病毒檢測陰性結果證明，並下載防疫追蹤手機應用程式（APP）。 據《日經產業新聞》的報導，日本政府並未說明將批准多少外國遊客入境，僅稱不會限制遊客使用大眾運輸系統。 東京奧運主辦單位透露，目前已在海外售出近100萬張門票。 (中時 ) #遊客 #日媒 #下載 #追蹤 #APP 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 疫情助長數位詐欺 SAS台灣總經理陳愷新：企業應善用AI 進行即時風險監控 13:562020/12/02 財經 日盛證 展示數位金融理財軟實力 04:102020/12/02 證券．權證 竹山鎮竹藝燈會66天 挑戰最長燈會 17:402020/12/02 寶島 我故宮去中國化 陸嗆歸還文物 04:102020/12/02 焦點新聞 輝達看準市場甜蜜點 推RTX 3060 Ti強打光追、DLSS 10:522020/12/02 財經 黃偉哲送蝦捲挺孤味 台南市政府力邀陳淑芳當觀光大使 21:292020/12/02 娛樂 國旅熱 金門獅山炮遊客爆量 04:102020/12/02 地方新聞 金門旅遊大爆發 獅山砲陣地成必遊景點 10:482020/12/02 生活 全國消防研討會 新北今年東道主 14:162020/12/02 寶島 海生館踏水巡田 體驗在地生態 04:102020/12/02 產業特刊 國際熱門新聞 38歲網紅娶65歲妻 洞房驚覺「手感不對」 妻羞曝：我73歲 - 國際 貴妃「露毛」真相！詩妮娜外流照 意外暴露泰王「特殊癖好」 - 國際 台裔鞋王謝家華疑是火災源頭？友人爆吸笑氣、酗酒成癮內幕 - 國際 紐西蘭宣布進入氣候緊急狀態 - 國際 自打臉！CDC研究：去年12月新冠病毒已在美出現 - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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